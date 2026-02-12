Ревизор из Нижнего Новгорода попался на крупной взятке на Камчатке

В Нижнем Новгороде сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали 38-летнего эксперта по аккредитации, подозреваемого в получении взятки в крупном размере от экологической компании, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, эксперт, аттестованный Федеральной службой по аккредитации, и включенный в реестр экспертов по аккредитации, находясь на выездной оценке на Камчатке, незаконно получил от представителя экологической компании 800 тыс. руб. За эти деньги подозреваемый должен был формально провести проверочные мероприятия, подготовить положительные заключение и акт выездной экспертизы для того, чтоб компания получила аккредитацию в качестве испытательной лаборатории.

Название компании не обнародуется, но, как сообщили в управлении СКР по региону, основным видом деятельности организации которой является мониторинг загрязнения окружающей среды и проведение лабораторных исследований.

В отношении эксперта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Сотрудники камчатского УФСБ задержали подозреваемого по месту постоянного проживания в Нижнем Новгороде и доставили на Камчатку. Суд эксперта арестовал.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский