В Прикамье продолжается рост цен на бензин

За неделю с 3 по 9 февраля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 16 коп., до 65,04 руб. за литр, сообщает Росстат. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 14 коп., до 61,80 руб. за литр, АИ-95 — на 16 коп., до 66,97 руб. за литр, АИ-98 — на 30 коп., до 92,67 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 3 коп., до 77,48 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,77 руб. за литр.

С 3 по 9 февраля цены на топливо изменились в 61 регионе Российской Федерации, более всего в Ивановской области (+0,7%). Снижение стоимости было зафиксировано в 9 субъектах, более всего в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,8%) и Республике Дагестан (-1,5%). В Москве изменение цен на бензин составило +0,4%, в Санкт-Петербурге — +0,6%.