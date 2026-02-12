Спасатели почти четыре часа тушили здание бывшего кинотеатра «Комсомольский»

Пожар возник в неэксплуатируемом здании по адресу улица Лени Голикова, 29. На ликвидацию возгорания ушло почти четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На пульт дежурного вызов по происшествию поступил в 20:57. Площадь пожара в здании бывшего кинотеатра «Комсомольский» достигла 150 кв. м. Специалисты ликвидировали огонь в 00:44.

На месте работали 19 пожарных, привлечено четыре единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Татьяна Титаева