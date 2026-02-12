Экс-директора «Колмара» обвинили в растрате 1 млрд рублей

Арестованному в Москве бывшему гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану предъявили обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о растрате принадлежащих АО «ГОК Инаглинский» более 1 млрд руб. при строительстве жилого квартала в Нерюнгри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, обвиняемые обманом и психологическим давлением заставили тендерную комиссию УК «Колмар» выбрать нужного генподрядчика, после чего Артем Левин подписал с ним контракты от лица «Инаглинского», входящего в угледобывающую компанию. По данным следствия, преступная деятельность соучастников охватывала период с декабря 2019 по июль 2022 года.

Господин Левин руководил крупнейшей в Республике Саха угледобывающей компанией «Колмар» до июля 2023 года. За заслуги перед регионом решением местной Думы он избран почетным гражданином Нерюнгринского района. С июля 2023 года по 19 февраля 2025 года он возглавлял ООО «Реале инженеринг инвест». Эта компания, зарегистрированная в Мелитополе, работает на строительных подрядах в Запорожской области.

Сначала бывшему генеральному директору компании-гиганта вменялось мошенничество в особо крупном размере, но позже дело переквалифицировали. Мещанский суд Москвы согласился с доводами следствия о том, что бизнесмен может скрыться от правосудия, и в качестве меры пресечения избрал помещение под стражу.

Николай Борисов, Якутск