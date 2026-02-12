Одна из жертв нападения на школу на юге Таиланда умерла от полученных ран

Директриса школы города Патонг на юге Таиланда скончалась от ранений, полученных в результате нападения на учебное заведение. По данным властей, вооруженный пистолетом 18-летний юноша проник в здание и открыл огонь.

Как сообщает AFP, руководитель учебного заведения Сасифат Синсамосорн была доставлена в больницу Хатъяй, но врачам не удалось ее спасти. Администрация школы выразила соболезнования из-за произошедшего. «Несмотря на то что мы потеряли ее, воспоминания и доброта, которые она оставила, навсегда останутся в наших сердцах»,— сообщается в заявлении.

Налетчик был ранен и задержан полицией. При нападении также пострадала 14-летняя школьница — она была госпитализирована с огнестрельными ранениями. Еще один ребенок получил травму лодыжки при падении.

Таиланд — один из лидеров Юго-Восточной Азии по количеству огнестрельного оружия на руках у населения, отмечает AFP. По оценкам, в частном обороте находится около 10 млн единиц оружия.