Голландский писатель Сейс Нотебом умер в возрасте 92 лет

Нидерландский писатель, журналист и путешественник Сейс Нотебом скончался в возрасте 92 лет на острове Менорка, где он жил последние годы. Об этом сообщили в литературном издательстве De Bezige Bij.

Дебютный роман Сейса Нотебома «Филип и другие», основанный на путешествии автора по Европе 1950-х, в которое он отправился пешком, стал классикой голландской литературы, указало издательство в некрологе. Мировую известность писателю принес роман «Ритуалы», позже экранизированный в Нидерландах.

Произведения писателя переведены более чем на 25 языков, включая русский. За выдающиеся заслуги в литературе автор был удостоен французского ордена Почетного легиона (1991) и звания почетного доктора Брюссельского католического университета (1998). Также среди его наград — премии К. Хёйгенса, Гёте и Европейская литературная премия. Писатель неоднократно рассматривался как кандидат на Нобелевскую премию. Его творческому пути посвящен документальный фильм «Отель Нотебоома» (2003).