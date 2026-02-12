Полянский: участие ОБСЕ в решении по Украине не гарантировано

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ не может рассчитывать на автоматическое включение в будущий мирный процесс по Украине.

«Совершенно не гарантированно, что к моменту, когда какое-то понимание по урегулированию будет достигнуто, у ОБСЕ будет какая-то роль»,— сказал господин Полянский в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что эту роль «еще нужно заслужить». По словам постпреда, нынешнее состояние организации не позволяет рассматривать ее в качестве автоматического участника переговорных механизмов.

Дмитрий Полянский также заявлял, что Россия не видит необходимости восстанавливать специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине, так как переговоры ведутся вне этой площадки.