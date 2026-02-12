Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полянский: участие ОБСЕ в решении по Украине не гарантировано

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ не может рассчитывать на автоматическое включение в будущий мирный процесс по Украине.

«Совершенно не гарантированно, что к моменту, когда какое-то понимание по урегулированию будет достигнуто, у ОБСЕ будет какая-то роль»,— сказал господин Полянский в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что эту роль «еще нужно заслужить». По словам постпреда, нынешнее состояние организации не позволяет рассматривать ее в качестве автоматического участника переговорных механизмов.

Дмитрий Полянский также заявлял, что Россия не видит необходимости восстанавливать специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине, так как переговоры ведутся вне этой площадки.

Новости компаний Все