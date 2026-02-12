Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Белгородской области погиб при атаке БПЛА

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в селе Волчья Александровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте»,— написал глава области в Telegram-канале.

Ранее господин Гладков сообщал о трех пострадавших в Волчьей Александровке в результате атаки дрона на автомобиль. Трое мужчин получили баротравмы, после чего самостоятельно обратились в больницу.

