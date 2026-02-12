Российские дипломаты следят за делом туристов, нарушивших экологические законы в Чили

Российское посольство в Чили взяло на контроль ситуацию с туристами, обвиняемыми в нарушении экологических норм в парке Торрес-дель-Пайне. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипломатическом представительстве.

«В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников»,— отметили в посольстве. Там призвали россиян, находящихся в Чили, соблюдать законы государства, но вместе с тем призвали учитывать произошедшее при планировании поездки в южноамериканскую страну.

По информации радио BioBioChile, россиян привлекли к ответственности за использование газовой горелки в национальном парке. Их обязали выплатить штрафы по $1,2 тыс. и запретили им въезд в страну на три года.

В январе чилийские СМИ сообщили о схожем случае: нескольких россиян обвинили в нарушении природоохранного законодательства за то, что они катались на гидроциклах по одной из рек Патагонии. СМИ сообщали, что россиян хотели депортировать, но представитель туроператора Sledext, работавшего с ними, сообщил «РИА Новости», что по итогу виновные покинули добровольно, а не по решению суда.