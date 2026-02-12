Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Волгоградской области. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Волгоградской области Фото: МЧС Волгоградской области

Волгоградцев просят сохранять спокойствие. «Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам»,— призвали спасатели. Телефон экстренных служб: 112.

Минувшей ночью над Волгоградской областью сбили 49 дронов ВСУ. Повреждения получила квартира в Волжском на ул. Карбышева, 75. Обломки упали во двор волжского детсада № 48 «Ягодка». На юге региона из-за сбитого беспилотника начался пожар на заводе.

Также режим «Беспилотная опасность» действует на момент публикации в Пензенской области.

Дарья Васенина