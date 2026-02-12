Курс доллара. Прогноз на 12–13 февраля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства До пятничного заседания Банка России курс рубля останется в диапазоне 76–78 руб./$ В среду рубль демонстрирует умеренное укрепление по отношению к доллару США — до 77,09 руб. (+0,2%), торгуясь в узком диапазоне. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть — на уровне выше $70 за баррель марки Brent, привлекательная доходность ОФЗ (14,85% по двухлетним облигациям) и валютное предложение Банка России. Однако направленного импульса нет — и до пятничного заседания Банка России курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 76–78 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль немного ослаб, но фундаментальные факторы продолжают действовать Валютный рынок не изменился за неделю. Ушло предложение валюты от экспортеров после завершения налоговых платежей. Рубль немного ослаб, но фундаментальные факторы продолжают действовать. Продажи валюты со стороны Минфина в феврале останутся на уровне января. В дневном выражении — чуть меньше из-за большего количества рабочих дней. Данные ЦБ говорят о сохранении слабого спроса на валюту в декабре—январе. Курс останется в диапазоне 76,5–78,5 руб./$ в ближайшее время.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Во второй половине недели рубль попытается перейти к восстановлению В начале недели под воздействием дефицита юаневой ликвидности у части участников рынка китайская валюта вплотную подошла к отметке 11,2 руб./CNY. Дальнейший рост юаня сдержало ожидание предстоящего заседания ЦБ РФ, так как рынок видит риски сохранения ключевой ставки на уровне 16% и изменения регулятором среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, что может привести к пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки до конца года. Во второй половине недели рубль попытается перейти к восстановлению. Этому могут способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидностью, осторожный подход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, а также ожидание роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне сохранения сезонно слабого спроса на нее импортеров. Под воздействием этих факторов юань к концу недели может вернуться в район 11,1 руб./CNY, а к концу февраля сместиться к 11 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Нацвалюта может сохранить текущую траекторию обменных курсов Рубль слегка сдает позиции, несмотря на глобальное ослабление доллара, вызванное ожиданием сильной статистики по рынку труда США за январь. В фокусе — февральское заседание Банка России, на котором не исключено снижение ключевой ставки. Данные по инфляции за февраль указывают, что разовые эффекты на цены остались в январе, поэтому ожидания несколько смягчились. Для рубля это может стать негативным сигналом, поэтому нацвалюта может сохранить текущую траекторию обменных курсов.