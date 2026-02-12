Курс доллара. Прогноз на 12–13 февраля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
С начала недели на валютном рынке произошло снижение волатильности. В понедельник внебиржевой курс доллара вырос на 56 коп., до 77,56 руб./$. Однако в последующие дни он откатился до 77,10 руб./$, что лишь на 10 коп. выше значения пятницы. От более сильного ослабления российскую валюту удерживают высокие цены на нефть и продажи иностранной валюты Банком России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|76.50-78.50
|Банк Зенит
|78.00
|ПСБ
|76.00-78.50
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-80.00
|«Цифра банк»
|77.00
|Консенсус-прогноз *
|77.45
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
До пятничного заседания Банка России курс рубля останется в диапазоне 76–78 руб./$
В среду рубль демонстрирует умеренное укрепление по отношению к доллару США — до 77,09 руб. (+0,2%), торгуясь в узком диапазоне. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть — на уровне выше $70 за баррель марки Brent, привлекательная доходность ОФЗ (14,85% по двухлетним облигациям) и валютное предложение Банка России. Однако направленного импульса нет — и до пятничного заседания Банка России курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 76–78 руб./$.
Рубль немного ослаб, но фундаментальные факторы продолжают действовать
Валютный рынок не изменился за неделю. Ушло предложение валюты от экспортеров после завершения налоговых платежей. Рубль немного ослаб, но фундаментальные факторы продолжают действовать. Продажи валюты со стороны Минфина в феврале останутся на уровне января. В дневном выражении — чуть меньше из-за большего количества рабочих дней. Данные ЦБ говорят о сохранении слабого спроса на валюту в декабре—январе. Курс останется в диапазоне 76,5–78,5 руб./$ в ближайшее время.
Во второй половине недели рубль попытается перейти к восстановлению
В начале недели под воздействием дефицита юаневой ликвидности у части участников рынка китайская валюта вплотную подошла к отметке 11,2 руб./CNY. Дальнейший рост юаня сдержало ожидание предстоящего заседания ЦБ РФ, так как рынок видит риски сохранения ключевой ставки на уровне 16% и изменения регулятором среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, что может привести к пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки до конца года. Во второй половине недели рубль попытается перейти к восстановлению. Этому могут способствовать нормализация ситуации с валютной ликвидностью, осторожный подход ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, а также ожидание роста предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне сохранения сезонно слабого спроса на нее импортеров. Под воздействием этих факторов юань к концу недели может вернуться в район 11,1 руб./CNY, а к концу февраля сместиться к 11 руб./CNY.
Нацвалюта может сохранить текущую траекторию обменных курсов
Рубль слегка сдает позиции, несмотря на глобальное ослабление доллара, вызванное ожиданием сильной статистики по рынку труда США за январь. В фокусе — февральское заседание Банка России, на котором не исключено снижение ключевой ставки. Данные по инфляции за февраль указывают, что разовые эффекты на цены остались в январе, поэтому ожидания несколько смягчились. Для рубля это может стать негативным сигналом, поэтому нацвалюта может сохранить текущую траекторию обменных курсов.
Доллар ослабевает под сильным давлением торговой риторики Дональда Трампа
На российском рынке относительное затишье в преддверии заседания по ключевой ставке. Базово ожидается, что регулятор оставит ее неизменной. Такое решение станет фактором поддержки рубля. Его курс будет определяться преимущественно экспортно-импортным балансом, продажами валюты по бюджетному правилу. При этом возможна повышенная волатильность на фоне свежих новостей по геополитике. Доллар ослабевает под сильным давлением торговой риторики Дональда Трампа. Интерес к американской валюте как инструменту инвестиций на этом фоне заметно снижен. В фокусе — свежая статистика по декабрьским розничным продажам в США, которые остались неизменными относительно данных месяцем ранее и так и не выросли вопреки прогнозам. Подобное также не добавило оптимизма американскому рынку. Евро на текущий момент — без резких колебаний как вверх, так и вниз — показывает стабильность курса.