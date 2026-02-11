Хоккеист «Локомотива» отметился голевой передачей на Олимпиаде

Защитник ярославского ХК «Локомотив» Мартин Гернат, выступая на Олимпиаде в Италии в составе сборной Словакии, отметился голевой передачей на победный гол. Словаки обыграли команду Финляндии в стартовом матче хоккейного турнира со счетом 4:1.

По шайбе в ворота финнов забросили нападающие Далибор Дворски из «Сент-Луис Блюз», Адам Ружичка из московского «Спартака», Юрай Слафковски из «Монреаля Канадиенс».

С первой победой на Олимпиаде Мартина Герната поздравили ярославский клуб и его коллеги, в том числе нападающий «Локомотива» Егор Сурин, в своих Telegram-каналах.

Алла Чижова