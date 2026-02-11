Трамп и Нетаньяху обсудили переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами его делегации. Переговоры продолжались три часа.

«Это была очень хорошая встреча, удивительные отношения между нашими двумя странами продолжаются»,— отметил господин Трамп. При этом он уточнил, что конкретных договоренностей достигнуто не было.

Президент США настаивает на продолжении контактов с Ираном, чтобы оценить возможность заключения соглашения. В случае успеха такой вариант, по его словам, стал бы предпочтительным.

6 февраля в Омане возобновились непрямые консультации между Тегераном и Вашингтоном. Израильская сторона опасается, что возможная сделка будет касаться только ядерной программы Ирана и не затронет разработку баллистических ракет и деятельность иранских прокси-групп на Ближнем Востоке. В Тель-Авиве также считают, что Тегеран не готов к серьезным уступкам, включая ядерное направление.