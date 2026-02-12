Градсовет топит крематорий новыми проектами

Градостроительный совет Петербурга рассмотрел проект реконструкции крематория на Шафировском проспекте. План восстановления объекта обсуждали в третий раз из-за сложностей с перепланировкой объекта. Эксперты считают, что третью редакцию должны согласовать без правок.

Впервые проект обновления единственного крематория в городе рассмотрели на заседании Градсовета в прошлом году. Архитектор ООО «Сириус» Евгений Стопкин представил сразу два варианта реконструкции, один из которых предполагал полный снос объекта, что не устроило членов органа.

Крематорий на Шафировском проспекте построили по проекту архитекторов Давида Гольдгора, Александра Константинова и Нины Захарьиной, из-за чего он, хотя и не является объектом культурного наследия, но все равно представляет культурную ценность. Архитектор Максим Атаянц даже предложил поднять вопрос, почему у крематория нет охранного статуса, а архитектор Олег Харченко настаивал на сохранении исторического вида внутреннего убранства. По итогам голосования оба варианта отклонили из-за перепланировки и изменения вместимости с помощью увеличения числа печей.

Крематорий на Шафировском проспекте был построен в 1973 году. Общая площадь комплекса составляет 8,25 га. В его состав входят главный корпус, административно-бытовой, производственный и складской корпуса, а также здание гаража.

На последнем заседании главный архитектор проекта Евгений Стопкин отметил, что авторы учли замечания Градсовета, который отклонил предыдущий вариант, предусматривавший перестройку крематория в новых габаритах. Вместо этого совет предложил рассмотреть возможность сохранения объемно-планировочного решения ансамбля крематория. Полностью отказаться от сноса, несмотря на советы, не вышло из-за необходимости увеличения производственных мощностей, которые сейчас не соответствуют современным потребностям. Поэтому третий проект учел правки касательно объема помещений, но старое здание все так же предполагается снести.

Новый объект сохранит пластику южного фасада и главного входа, но его тыльная сторона будет изменена по просьбе заказчика СПб ГБУ «Специализированная служба СПб по осуществлению погребения умерших», чтобы изменить вместимость. По слова господина Стопкина, кроме архитектурных элементов, сохранят исторический вид лестницы и прощального зала.

Реконструкция, согласно плану, будет проходить в пять этапов. Дробление ремонта на несколько частей выполнят для сохранения работы комплекса. По расчетам проектировщиков, минимум 14 печей будут функционировать постоянно, уточнил архитектор. Кроме того, не закроют зону кремации, но зону прощания все-таки придется перенести в другое здание.

Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев счел новую редакцию лучшим вариантом относительно прошлых редакций и назвал ее разумным компромиссом, который стоит одобрить.

Архитектор Владимир Реппо считает, что предложенный вариант не учитывает связь здания и парка. Поэтому его необходимо доработать, чтобы пространства визуально сочетались между собой. В остальном членов совета новая редакция устроила, а окончательное решение по проекту решили вынести в ближайшие дни.

