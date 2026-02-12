В «Эксмо» рассказали о ценах на книги и сложных отношениях с маркетплейсами

Издательство «Эксмо» намерено в 2026 году удерживать рост цен на книги в рамках инфляции, заявил в интервью «Ъ» гендиректор компании Евгений Капьев. По его словам, книжная отрасль «должна работать эффективно, а не отыгрывать свои проблемы повышением цен».

В январе издательство уже снизило цены на топ-30 детских бестселлеров на 10–15%. «Как итог — детская редакция показала самый большой рост в январе»,— отметил господин Капьев.

Говоря о взаимоотношениях с маркетплейсами, он сообщил, что часть соглашений находится под NDA, и детали раскрыть невозможно. «Если комиссия вырастет, то мы обязательно про это сообщим, ну и читатель тоже это сразу заметит»,— добавил глава «Эксмо».

Главным вызовом для индустрии он назвал сложную ситуацию с книжными магазинами, которые, по его мнению, требуют системной поддержки, как ранее библиотеки. Евгений Капьев выразил надежду, что изменений условий работы с маркетплейсами в этом году либо не будет, либо они окажутся минимальными и не повлияют на цены.

Подробнее — в интервью Евгения Капьева «Ъ».