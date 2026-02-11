Поезд врезался в легковушку на переезде станции Рябово в Ленобласти

Тепловоз столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Рябово в Ленинградской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Инцидент произошел 11 февраля. По предварительным данным, машина выехала на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

«Пострадавших нет, схода подвижного состава не допущено, движение поездов не нарушено»,— уточнили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Артемий Чулков