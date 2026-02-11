На Иордане открыли место крещения Иисуса Христа

На реке Иордан после капитального ремонта открыли место крещения Иисуса Христа — Каср-эль-Яхуд. Об этом сообщило в пресс-релизе Министерство туризма Израиля.

Фото: Ammar Awad / Reuters

Каср-эль-Яхуд находится на спорной территории Западного берега реки Иордан, на который претендуют и Израиль, и Палестина. Этим местом управляют Министерство туризма и Гражданская администрация Израиля. Они вложили в ремонт Каср-эль-Яхуд 25 млрд шекелей (более $8 млрд).

В Каср-эль-Яхуд на берегу реки Иордан, как традиционно считается, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Это место с давних пор посещают паломники. После войны Судного дня в 1967 году и до 2000-х годов оно было закрыто из-за боевых действий, а позже — из-за нахождения в закрытой военной зоне и необходимости восстановления. В 2011 году Каср-эль-Яхуд открыли для туристов и паломников. Во время нынешнего ремонта это место благоустроили и снабдили инфраструктурой: озеленили, построили дороги и парковки, беседку для молитвы, сервисный центр, спуск к реке и др.

Яна Рождественская