Жилищный комитет предложил фиксировать самовольные перепланировки в ЕГРН

Жилищный комитет Санкт-Петербурга подготовил проект федерального закона, который предусматривает внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о самовольных перепланировках. Как сообщили в структуре Смольного, документ согласован с городским управлением Росреестра и направлен в Минстрой России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В комитете пояснили, что инициатива должна повысить прозрачность сделок с жильем и снизить риски для покупателей, исключив возможность совершения сделок с объектами, имеющими неустраненные самовольные перепланировки. Если законопроект будет поддержан Минстроем, его внесут на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга и далее в Государственную думу РФ.

В комитете напомнили, что перепланировка и переустройство должны проводиться на законных основаниях — по проекту, после согласования и с последующим контролем. Без согласования, по разъяснению ведомства, допустимы только косметический ремонт, отделка и замена оборудования на прежнем месте.

По данным районных администраций Петербурга в 2025 году на рассмотрение поступило 8062 проекта перепланировок и переустройств, из них согласовали 4408 (49%). Для выявления самовольных перепланировок планировали проверить более 2,2 тыс. помещений, фактически осмотрели 1,5 тыс. В каждом третьем из проверенных объектов зафиксировали нарушения.

Артемий Чулков