«Молот» потерпел разгромное поражение дома

В третьем матче домашней серии чемпионата ВХЛ хоккеисты «Молота» потерпели сокрушительное поражение от «Нефтяника» из Альметьевска. Итоговый счет - 1:8 в пользу гостей. Равной игра получилась только в первом периоде, когда заброшенных шайб зрители не увидели. Затем пермская команда пропускала по четыре года в каждом из оставшихся периодов. Гол престижа у «Молота» забил Игорь Зенчиков.

В пятницу подопечные Льва Бердичевского проведут заключительную встречу домашней серии игр.