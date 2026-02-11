Зарубежных подстрекателей пересчитали

Федеральное агентство по делам национальностей по итогам 2025 года зафиксировало рост числа негативных информационных поводов, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями. Как и годом ранее, почти половина из них создавалась «зарубежными модераторами», заявил 11 февраля руководитель агентства Игорь Баринов на заседании профильного комитета Госдумы. В ответ депутаты посоветовали обращать внимание не только на иностранных недоброжелателей, но и на тех, кто попирает основы дружбы народов изнутри, в том числе из парламентских кресел и окопов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ФАДН Игорь Баринов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Руководитель ФАДН Игорь Баринов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

План по реализации новой Стратегии государственной национальной политики перевыполняется почти по всем основным показателям, доложил депутатам Игорь Баринов. Например, уровень «общероссийской гражданской идентичности» в 2025 году составил 93,9% (на 4 п. п. выше плана), а доля россиян, которые не ощущают дискриминации по национальным, религиозным и языковым признакам,— 73,8% (+3,8 п. п.). Единственный значимый показатель, где, по словам господина Баринова, Россия до позитива недотягивает,— это доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранцам. Таковых в минувшем году оказалось 72,8% (на 2,4 п. п. ниже плана).

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) существенно модернизировало систему мониторинга, используемую для реагирования на возникновение угроз межнациональных и межконфессиональных конфликтов, продолжил руководитель агентства. Для этого было разработано два новых модуля: «Управление рисками» и «Прогнозирование рисков». Первый помогает властям на местах выявлять негативные поводы и отрабатывать их при поддержке АНО «Диалог Регионы». Второй создан для автоматического отслеживания рисков на основе «календаря деструктивных событий», который состоит из «деструктивных дат» и годовщин трагических событий, используемых для влияния на межнациональные отношения.

Всего в 2025 году ФАДН выявило около 38,5 тыс. негативных инфоповодов, затрагивающих нацполитику,— на 8% больше, чем в 2024 году. Наиболее проблемными в этом плане оказались Центральный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа (см. график). Почти половина таких инфоповодов модерировалась из-за рубежа, подчеркнул Игорь Баринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наиболее частой негативной темой стал «нарратив деколонизации России», который в минувшем году оппоненты власти внедряли в конкретных республиках, сообщил руководитель агентства. Так, в Башкирии подобных сюжетов стало больше на 49%, в Чувашии — на 20%, в Ингушетии — на 8%, в Крыму — на 7%, в Якутии — на 4%. Снижение активности недоброжелателей зафиксировано только в Дагестане и Чечне — на 19% и 10% соответственно.

На втором месте — миграционные процессы. В целом по стране число связанных с ними негативных инфоповодов сократилось на 11%, однако ситуация разнится в зависимости от усилий местных властей. Например, в Приморье оно снизилось на 41%, в Новосибирской области осталось неизменным, а в Свердловской области выросло на 8%. Повышенного внимания требуют места концентрации приезжих, добавил господин Баринов. Особенно много недовольных этими процессами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской и Калужской областях.

Наконец, на третьем месте по присутствию в информационной повестке оказалось «раскачивание» протестной активности с использованием национальной и религиозной тематики. В Московской области этот показатель вырос сразу на 172%, а в Башкирии — на 70%.

Члены комитета оценили доклад Игоря Баринова положительно, и лишь Геннадий Семигин («Справедливая Россия») усомнился в полноте затрагиваемых агентством проблем: «Что они там с внешней стороны говорят — это и так понятно. А вот что говорить про внутренних наших товарищей?» Депутат заявил, что в России открыто проповедуются неонацизм и экстремизм, и привел в пример некоторые участвующие в СВО добровольческие подразделения. Вина в разжигании межнациональных конфликтов лежит даже на отдельных депутатах Госдумы и общественных деятелях, добавил господин Семигин, но перечислять их поименно, впрочем, не стал.

Степан Мельчаков