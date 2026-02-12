«Эксмо» рассчитывает запустить детскую «Пушкинскую карту» для книг в 2026 году

Издательство «Эксмо» совместно с отраслью работает над созданием аналога «Пушкинской карты» для детских книг. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор компании Евгений Капьев.

«Сейчас уже наблюдается большой прогресс в этом направлении. Отрасль работает над тем, чтобы создать надежные инструменты: от формирования списков рекомендованных книг до финансовой отчетности», — сообщил господин Капьев. По его словам, проект может быть запущен уже в 2026 году.

«Надеюсь, что проект будет полностью сконфигурирован и продуман по механике в следующем году, а может быть, даже и в этом», — уточнил гендиректор «Эксмо». Главной проблемой при разработке книжной карты, как показал опыт «Пушкинской карты», остается «предотвращение махинаций».

Подробнее — в интервью Евгения Капьева «Ъ».