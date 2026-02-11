Прокуратура помогла жительнице Волгодонска вернуть 200 тысяч рублей
После вмешательства прокуратуры 84-летней жительнице Волгодонска вернули деньги, которые она перевела мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленники убедили пенсионерку перевести 200 тыс. руб. на якобы безопасный счет. После того, как мошенники перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования ведомства. Деньги пенсионерке вернули в полном объеме.