Масленица оказалась незажигательной

Москвичи не хотят покупать туры на Масленицу из-за высоких цен. Череда фестивалей стартует в России уже через несколько дней. Основные мероприятия запланированы с 16 по 22 февраля, но в некоторых случаях организаторы запаслись дополнительной неделей, вплоть до начала марта.

Несмотря на близость праздника, Российский союз туриндустрии сообщает о некотором падении спроса на масленичные туры. В качестве причины там назвали большое количество бесплатных мероприятий. На тенденцию влияет и ощутимое повышение стоимости программ, рассказал гендиректор компании «Мастерская путешествий» Владимир Лутов:

«Продажа туров действительно падает, потому что самая низкая стоимость однодневной поездки — 5,6 тыс. руб., а средняя цена — 7-8 тыс. руб. на человека. При этом питание не входит в пакет: скорее всего, будет два холодных блина, как это обычно бывает, и чай из пластикового стакана. Крупные операторы, которые работают на рынке однодневных экскурсий, попали сейчас на НДС в 22%, который у них никуда не зачитывается. Тех объектов, с которыми они работают, это не касается: музеи, транспорт. Поэтому всем пришлось таким образом просто повысить цены».

При этом масленичные программы внесли в свои планы многие гостиничные комплексы. На некоторое время местом гуляний станут, например, Царицыны палаты в Звенигороде. В Суздале некоторые отели в дни праздника предусмотрели скидки: двухдневный тур в этот город может стоить около 20 тыс. руб. на человека. По традиции в Никола-Ленивце в честь Масленицы вновь сожгут масштабную конструкцию, на этот раз в виде сердца из 16 деревянных башен.

Почти все билеты на это событие уже распроданы, поделился управляющий партнер арт-парка Иван Полисский. По его словам, стандартная программа уже многим наскучила, в тренде — креативный подход:

«Всем кажется, что традиция — это повторение одного и того же, как в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", когда директор пионерского лагеря по старой инструкции пытался организовать праздник. На самом деле, традиция — это те обычаи, которые существуют в конкретном месте: пусть это будет определенный рецепт блинов или какой-то особенный наряд. Видим, что свои традиции и нюансы редко кто пытается найти, разработать, придумать или найти в прошлом, в архивах.

Людям же надоело, что они видят одно и то же. И поэтому они, наверное, предпочитают оставаться в городе».

Один из креативных фестивалей постоянной прописки где-то в конкретном месте Подмосковья не имеет, но проводится уже более 40 лет. Это «Бакшевская масляница». Несколько тысяч человек ежегодно начинают подготовку к действу еще поздней осенью, а место проведения финальной битвы за весну становится известно лишь за два дня до праздника. Некоторые добираются на лыжах. Предварительное место встречи — лесная опушка на северо-западе Московской области. Блины готовятся на месте, и денег за них не возьмут, рассказала соорганизатор «Бакшевской масляницы» Наталья Харпалёва:

«Исходно праздник проводился неподалеку от исторических усадеб Захарово и Новый Иерусалим, но постепенно передвинулся в лес. Путь на поляну уже становится вступлением в эту сказку. Первое, что видят гости, — снежные ворота, на которых стоят ряженые скоморохи, которые встречают приходящих. Просто так через ворота не пройдешь: необходимо пошутить или откупиться какой-нибудь баранкой.

Отличительный элемент "Бакшевской масляницы" — это бусы из баранок, качели-карусели, крутилки-вертелки, снежные фигуры, снежный корабль. И самый главный объект на поляне — это крепость. Затем все идут будить "медведя", который никак не хочет просыпаться. Кроме того, он охраняет куклу. В конце концов его удается выманить: куклу выносят на поляну, вокруг нее водят хороводы. Медведь с этой потерей не мирится, чучело похищает и затаскивает на крепость. Появляется "весенний воевода", который говорит, что зима, наконец, должна закончиться. Вместе со своим войском он начинает штурмовать эту крепость. Очень зрелищно, очень красиво. Кукла отвоевывается, выносится на середину поляны и при общем ликовании сжигается».

В Переславле-Залесском проведут однодневные масленичные фестивали «Царский разгуляй в тереме Берендея». В этот город организованы сразу несколько автобусных туров из Москвы. Столичных любителей ярко проводить зиму ждут также в Смоленске, Туле, Владимире, Ярославле и десятках других городов. Повсеместно запланированы мастер-классы по плетению праздничных чучел из льна и соревнования по перетягиванию каната. Есть даже короткие туры на Урал, но в этом случае автомобилем и даже лыжами не обойтись, придется купить билет на самолет.

Станислав Крючков