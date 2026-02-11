В Петербурге задержали пять человек по делу об афере с недвижимостью пенсионера

Полиция Петербурга задержала пять человек по делу о мошенничестве с недвижимостью (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, злоумышленники завладели долей в квартире на улице Джона Рида и квартирой на улице Будапештской, принадлежавшими 85-летнему пенсионеру, сообщили в региональном главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, организатором схемы стал 48-летний петербуржец, действовавший в сговоре с 54-летней соцработницей, ухаживавшей за пожилым мужчиной. Как считают правоохранители, она получила доступ к документам жертвы, забрала паспорт и передала сообщнику, который вклеил в него фотографию другого участника группы.

После этого подельник, выдавая себя за наследника, оформил у нотариуса доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом. Его сопровождала женщина, которая изображала родственницу пенсионера. Когда наследство приняли и оформили право собственности, недвижимость переоформили на подконтрольных лиц, а затем продали.

Предполагаемого организатора отправили домашний арест, остальных фигурантов заключили под стражу. Сделку купли-продажи оспаривают в суде.

Артемий Чулков