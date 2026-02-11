Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ по итогам 2025 года выросла на 50%, до 16,6 млрд руб. В банке отметили, что основным фактором роста стала успешная трансформация из кредитного монолайнера в многопрофильный финтех с диверсифицированной структурой активов. Эти изменения высоко оценили участники фондового рынка — аналитики SberCIB повысили оценку МТС-банка с 1,7 тыс. до 1,8 тыс. руб. за акцию, что предполагает потенциал роста более 30% к текущим котировкам. Сегодня кредитное агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruA с стабильным прогнозом.

Маркетплейс Wildberries запускает в тестовом режиме собственную экспресс-доставку. Речь идет о доставке «за 1 час» товаров повседневного спроса из перечня в 1,2 тыс. наименований. Купить товары с доставкой «за 1 час» можно будет только по предоплате. Минимальная сумма заказа составит 500 руб., минимальная стоимость доставки — 99 руб. При заказе на сумму от 1,5 тыс. руб. экспресс-доставка станет бесплатной.

Mattel, производитель кукол Barbie, разочаровал рынок своими квартальными финансовыми результатами и слабым прогнозом на 2026 год. Из-за низких продаж в рождественские праздники компании пришлось увеличить скидки на свои игрушки, что повлияло на прибыль. На этом фоне акции Mattel обвалились на 30% на премаркете в США.