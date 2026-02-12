Минздрав исправил плоскостопие

Минздрав утвердил первые клинические рекомендации по лечению детского плоскостопия. В документе говорится, что это состояние является вариантом нормы и не требует коррекции: в большинстве случаев по мере взросления оно проходит само. Авторы рекомендаций — Ассоциация травматологов-ортопедов России — не советуют назначать ортопедические стельки и обувь пациентам, если у них нет жалоб на дискомфорт. Постоянное использование подобной продукции не исправляет форму стопы, а в определенных случаях даже снижает качество жизни ребенка. Опрошенные “Ъ” врачи поддержали документ: они надеются, что рекомендации остановят практику необоснованного «лечения» здоровых детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В России впервые утверждены клинические рекомендации (КР) по лечению детского плоскостопия. Документ, разработанный Ассоциацией травматологов-ортопедов России, опубликован в рубрикаторе Минздрава, обратил внимание “Ъ”. Врачи обязаны теперь ориентироваться на эти КР в своей работе.

В рекомендациях зафиксировано, что физиологическое плоскостопие у детей представляет собой естественный «этап взросления стопы ребенка» и является вариантом нормы. С течением времени такое состояние корректируется само.

Если в возрасте одного года плоскостопие регистрируется у 97% детей, то к трем годам его частота снижается до 54%, а к десяти годам не превышает 4%. Это называется «мобильное плоскостопие». У мальчиков оно встречается чаще, чем у девочек (9,3% против 2,4%). Установлена прямая связь с избыточной массой тела: среди детей с лишним весом плоскостопие наблюдается в 62% случаев. Наследственная предрасположенность ухудшает прогноз: у детей с отягощенным семейным анамнезом самопроизвольная коррекция происходит реже.

Авторы документа значительно пересмотрели роль ортопедической продукции в коррекции детского плоскостопия: не рекомендуется использование ортопедических стелек, так как ортезирование слабо влияет на форму стопы, а постоянное их использование снижает качество жизни ребенка. Более того, вообще не рекомендуется как-либо лечить детей с мобильным плоскостопием, если нет жалоб на дискомфорт. Единственное показание к использованию специальной обуви или стелек — достижение комфорта при ходьбе и уменьшение боли.

Универсальных программ консервативного лечения не существует, отмечают авторы КР. Лечебная физкультура, упражнения на растяжение трицепса голени и тренировка баланса могут применяться для уменьшения дискомфорта, но их влияние на форму стопы минимально. Отсутствует и профилактика заболевания. Для выявления патологических форм плоскостопия нужно проводить диспансерное наблюдение: дважды — на первом году жизни, в 3 года, 6–7 лет, 10–12 лет и 15–18 лет, а также при любом обращении с жалобами. В КР четко обозначены и показания к хирургическому лечению состояния (например, при жестком плоскостопии с сильной болью).

Новые рекомендации — это «своего рода революция в российской детской ортопедии», говорит детский ортопед-травматолог, автор Telegram-канала «Записки уездного травматолога» Ибрагим Евтемиров. Документ, надеется он, исключит массовое необоснованное «лечение» здоровых детей.

«Плоскостопие сегодня диагностируют примерно у 50–90% детей, каждому первому назначают стельки, специальную обувь, физиолечение,— поясняет он.— Родители тратят значительные суммы на "коррекцию", а научных доказательств эффективности этих методов не было и нет». Врач обращает внимание на еще одно положение документа: жесткая обувь, вопреки распространенному мнению, вредна, а не полезна. «Исследования показали, что у детей в жесткой обуви плоскостопие встречается даже чаще, чем у тех, кто ходит босиком или в мягкой обуви»,— говорит он.

Появление новых КР — важный шаг, поскольку раньше существовало множество противоречащих друг другу методов лечения плоскостопия, добавляет травматолог-ортопед клиники «Будь здоров» Виталий Скакун. «В профессиональной среде в целом уже есть понимание этих принципов (заложенных в КР.— “Ъ”),— поясняет господин Скакун.— Но клиническая практика всегда шире формулировок рекомендаций: врач оценивает жалобы, уровень активности ребенка, сопутствующие особенности опорно-двигательной системы. Поэтому возможны различия в тактике. Они связаны не с несогласием с рекомендациями, а с индивидуализацией подхода». Для взрослых пациентов клинические рекомендации также существуют, говорит эксперт, но плоскостопие в этой группе чаще рассматривается как состояние, которое вызывает боль или перегрузку суставов.

Продажа стелек и ортопедической обуви — это прибыльный бизнес (цена индивидуальных стелек на заказ может достигать 7–10 тыс. руб.), обращает внимание Ибрагим Евтемиров. Многие клиники, по его словам, сегодня имеют собственные ортопедические салоны. «А еще врачу проще назначить стельки, чем объяснять родителям, почему лечение не нужно,— продолжает он.— Но ситуация потихоньку меняется, и новые клинические рекомендации тому подтверждение. Ведущие федеральные центры — НМИЦ имени Турнера, НМИЦ имени Приорова — уже работают по этим принципам. Молодые ортопеды, знакомые с международными исследованиями, поддерживают доказательный подход».

Наталья Костарнова