Госдума просит доработать поправки к закону об ООПТ об изменении их границ

Правовое управление Госдумы опубликовало заключение на правительственный законопроект, разрешающий менять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2025 года. Поправки разрешают увеличивать и уменьшать площадь ООПТ при «полной утрате» землями «особого природоохранного значения», а также для размещения оборонных сооружений или объектов, имеющих «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ» (например, федеральных трасс, железных дорог и т. д.). Предполагается, что границы ООПТ будут сдвигаться «при невозможности размещения» объектов в других местах.

Начальник правового управления Госдумы Роман Колачев обратил внимание на то, что в законопроекте недостает порядка определения «отсутствия иных вариантов размещения указанных объектов и невозможности их размещения» на участках в составе ООПТ. Этот пробел, по мнению господина Колачева, может «повлечь проблемы» в правоприменительной практике. Он также обратил внимание, что решение об изменении границ ООПТ должно готовиться на основании «комплексного экологического обследования», но предмет такого обследования, его содержание, состав участников исследования и итоговый вид документа в поправках не описаны.

Роман Колачев также отмечает, что поправки нужно согласовать со ст. 95 Земельного кодекса (ЗК) РФ, который прямо запрещает строительство в ООПТ объектов, не связанных с разрешенной там деятельностью. Одновременно с этим законопроект не учитывает вступающие в силу с 1 марта изменения в ЗК РФ, позволяющие строить оборонные объекты на «любых землях», независимо от их категорий и установленных там регламентов.

Представители Минприроды ранее обещали, что границы ООПТ для строек будут двигаться лишь в исключительных случаях, с разрешения президента и правительства. 89 ученых (в том числе академики РАН) уже выступили с открытым письмом, указав, что принятие закона грозит «масштабным изъятием участков для хозяйственного использования, что невозможно без причинения колоссального вреда» ООПТ. Законопроект стоит в плане на рассмотрение Госдумой на февраль.

Александр Воронов