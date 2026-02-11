Общественников позвали на фронт
Новый руководитель ОППК предложил реформировать ее структуру
Председателем седьмого состава Общественной палаты Пермского края вчера был избран руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо „Династия“» Денис Гатаулин. Он, как и предполагал «Ъ-Прикамье», был единственным претендентом на должность, за которого проголосовали единогласно все присутствующие члены палаты. Приоритетами нового состава станут поддержка СВО и защита традиционных ценностей. Для этого в палате будут созданы три новые комиссии. Кроме того, на орган возложена миссия по взаимодействию с избирательной комиссией, так как в этом году предстоят выборы трех уровней власти. Сам Денис Гатаулин пообещал сделать пермскую палату лучшей среди других регионов.
Денис Гатаулин
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Вчера состоялось первое заседание седьмого состава Общественной палаты Пермского края (ОППК). Обновленный состав выбрал нового председателя взамен покинувшей ОППК Лилии Ширяевой. Как и ожидалось, новым руководителем был избран руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо „Династия“» Денис Гатаулин, который является членом этого органа с 2023 года. Его кандидатура стала единственной предложенной.
После выдвижения его кандидатуры Денис Гатаулин рассказал о своей деятельности в качестве общественника. «Более десяти лет мы вместе со своей командой делаем добрые дела, реализуем социальные инициативы на благо жителей Пермского края»,— подчеркнул он. Господин Гатаулин отметил, что в сферу интересов его деятельности входит молодежная политика, защита безопасности детства, обеспечение доступности физкультуры и спорта, защита традиционных ценностей и поддержка СВО. В результате за него проголосовали все 32 присутствующих на заседании. Денис Гатаулин поблагодарил за поддержку и пообещал сделать Пермскую общественную палату лучшей в стране.
Напомним, формирование седьмого состава Общественной палаты завершилось в середине декабря. Палата состоит из 36 членов, выбранных губернатором, Законодательным собранием Пермского края и местными общественными объединениями. В этом году состав ОППК обновился почти наполовину: из 36 членов только 19 сохранили места в седьмом созыве. Так, палату покинули прежний ее руководитель Лилия Ширяева и председатель Совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, который также представлял интересы Пермского края в составе федеральной общественной палаты. Как уточнил Денис Гатаулин, нового представителя члены ОППК выберут в ближайшее время, после того как начнется формирование нового состава федеральной палаты.
Новый председатель начал работу с реформы структуры общественного органа. «Вызовы современности диктуют изменения в структуре самой палаты»,— уточнил он. Так, в седьмом составе ОППК появится комиссия по социальным вопросам и поддержке участников СВО, комиссия по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию, образованию и делам молодежи, а также комиссия по добровольчеству (волонтерству) и развитию институтов гражданского общества.
Изменения коснулись и руководителей палаты. Место первого заместителя занял председатель прикамского ВОД «Отцы России» Сергей Большаков. Он сменил экс-депутата заксобрания Владимира Алистратова, занимавшего пост первого заместителя председателя Общественной палаты несколько созывов подряд. Господин Алистратов был утвержден заместителем, вместе с бывшим коллегой по парламенту Игорем Папковым.
Общественники поддержали новую структуру палаты и состав комиссий, хотя у них возник ряд вопросов и просьб. Так, новый член палаты, бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов предложил включить его в состав комиссии по здравоохранению. Похожие пожелания возникли и у других членов палаты. Однако Денис Гатаулин отметил, что представленный вариант — это рабочий документ, и посоветовал коллегам свои предложения внести письменно.
О важности взаимодействия с Общественной палатой на заседании высказались спикер заскобрания Пермского края Валерий Сухих, главный федеральный инспектор Сергей Половников и глава региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сказал, что Общественная палата — очень важный институт, который помогает выстраивать диалог между обществом, жителями региона, органами государственной власти и местного самоуправления. Он поблагодарил членов палаты за инициативы и гуманитарную миссию в части поддержки СВО.
Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил значимость сотрудничества с Общественной палатой в преддверии выборов. «Учитывая предстоящие выборы трех уровней: депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы, а также важнейшую задачу обеспечения легитимности выборов и доверия населения к их результатам, взаимодействие между Общественной палатой и системой избирательных комиссий приобретает в этом году важнейшее значение»,— подчеркнул он.