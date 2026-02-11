Общественников позвали на фронт

Председателем седьмого состава Общественной палаты Пермского края вчера был избран руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо „Династия“» Денис Гатаулин. Он, как и предполагал «Ъ-Прикамье», был единственным претендентом на должность, за которого проголосовали единогласно все присутствующие члены палаты. Приоритетами нового состава станут поддержка СВО и защита традиционных ценностей. Для этого в палате будут созданы три новые комиссии. Кроме того, на орган возложена миссия по взаимодействию с избирательной комиссией, так как в этом году предстоят выборы трех уровней власти. Сам Денис Гатаулин пообещал сделать пермскую палату лучшей среди других регионов.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Денис Гатаулин

Вчера состоялось первое заседание седьмого состава Общественной палаты Пермского края (ОППК). Обновленный состав выбрал нового председателя взамен покинувшей ОППК Лилии Ширяевой. Как и ожидалось, новым руководителем был избран руководитель АНО «Спортивный клуб айкидо „Династия“» Денис Гатаулин, который является членом этого органа с 2023 года. Его кандидатура стала единственной предложенной.

После выдвижения его кандидатуры Денис Гатаулин рассказал о своей деятельности в качестве общественника. «Более десяти лет мы вместе со своей командой делаем добрые дела, реализуем социальные инициативы на благо жителей Пермского края»,— подчеркнул он. Господин Гатаулин отметил, что в сферу интересов его деятельности входит молодежная политика, защита безопасности детства, обеспечение доступности физкультуры и спорта, защита традиционных ценностей и поддержка СВО. В результате за него проголосовали все 32 присутствующих на заседании. Денис Гатаулин поблагодарил за поддержку и пообещал сделать Пермскую общественную палату лучшей в стране.

Напомним, формирование седьмого состава Общественной палаты завершилось в середине декабря. Палата состоит из 36 членов, выбранных губернатором, Законодательным собранием Пермского края и местными общественными объединениями. В этом году состав ОППК обновился почти наполовину: из 36 членов только 19 сохранили места в седьмом созыве. Так, палату покинули прежний ее руководитель Лилия Ширяева и председатель Совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, который также представлял интересы Пермского края в составе федеральной общественной палаты. Как уточнил Денис Гатаулин, нового представителя члены ОППК выберут в ближайшее время, после того как начнется формирование нового состава федеральной палаты.

Новый председатель начал работу с реформы структуры общественного органа. «Вызовы современности диктуют изменения в структуре самой палаты»,— уточнил он. Так, в седьмом составе ОППК появится комиссия по социальным вопросам и поддержке участников СВО, комиссия по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию, образованию и делам молодежи, а также комиссия по добровольчеству (волонтерству) и развитию институтов гражданского общества.

Изменения коснулись и руководителей палаты. Место первого заместителя занял председатель прикамского ВОД «Отцы России» Сергей Большаков. Он сменил экс-депутата заксобрания Владимира Алистратова, занимавшего пост первого заместителя председателя Общественной палаты несколько созывов подряд. Господин Алистратов был утвержден заместителем, вместе с бывшим коллегой по парламенту Игорем Папковым.

Общественники поддержали новую структуру палаты и состав комиссий, хотя у них возник ряд вопросов и просьб. Так, новый член палаты, бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов предложил включить его в состав комиссии по здравоохранению. Похожие пожелания возникли и у других членов палаты. Однако Денис Гатаулин отметил, что представленный вариант — это рабочий документ, и посоветовал коллегам свои предложения внести письменно.

О важности взаимодействия с Общественной палатой на заседании высказались спикер заскобрания Пермского края Валерий Сухих, главный федеральный инспектор Сергей Половников и глава региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сказал, что Общественная палата — очень важный институт, который помогает выстраивать диалог между обществом, жителями региона, органами государственной власти и местного самоуп­равления. Он поблагодарил членов палаты за инициативы и гуманитарную миссию в части поддержки СВО.

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил значимость сотрудничества с Общественной палатой в преддверии выборов. «Учитывая предстоящие выборы трех уровней: депутатов Государственной думы РФ, Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы, а также важнейшую задачу обеспечения легитимности выборов и доверия населения к их результатам, взаимодействие между Общественной палатой и системой избирательных комиссий приобретает в этом году важнейшее значение»,— подчеркнул он.

Ирина Суханова