В прокат не вышел

Инвестиционный проект «Строительство металлопрокатного завода», инициированный Новосибирским металлургическим заводом им. Кузьмина (НМЗ), лишился статуса приоритетного. В компании его реализацию не комментируют. В Агентстве инвестиционного развития Пермского края сообщили, что отказ от строительства вызван экономическими причинами. Эксперты считают, что металлургическая промышленность переживает кризис, поэтому новые профильные проекты нерентабельны.



Инвестиционный проект «Строительство металлопрокатного завода в Перми» не будет реализован. В конце декабря краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата исключил его из списка приоритетных. «В связи со сложившейся экономической ситуацией у инвестора возникли сложности при реализации проекта, поэтому статус как приоритетного в настоящее время прекращен»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Напомним, металлопрокатный завод планировалось построить в Перми рядом с промплощадкой «Перм­металла» на участке площадью 3,3 га по ул. Героев Хасана, 80е. Инициатором строительства выступило АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (НМЗ). В 2023 году проекту присвоили статус инвестиционного приоритетного. Инвестиции в создание нового производства оценивались в 1,84 млрд руб. Планировалось, что завод запустят в 2025 году. Для реализации проекта было зарегистрировано ООО «Пермский металлопрокатный завод», единственным учредителем которого выступил НМЗ. Уставный капитал общества составляет 1 млн руб., чистые активы — 1,9 млн руб., гендиректором является Вячеслав Кожевников, коммерческий директор и совладелец ОАО «Перм­металл».

Вячеслав Кожевников отказался комментировать ситуацию. В НМЗ на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Эксперты считают, что отказ от проекта связан с кризисом в металлургической отрасли. Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия», директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрий Теплов отметил, что сегодня металлургические предприятия серьезно недогружены, кроме того, сильно упала цена металла. «Неблагоприятная конъюнктура для реализации проектов в металлургии»,— резюмировал эксперт.

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский тоже считает, что отказ от проекта является ярким симптомом структурного кризиса в российской металлургической отрасли, который формировался на протяжении нескольких лет. «Это не единичный случай, такое происходит и в других промышленных регионах, повсеместно»,— отмечает эксперт. Он считает, что есть целый комплекс факторов, которые делают реализацию проекта экономически нецелесообразной. «В основе причин — деградация экспортных рынков для отечественной металлопродукции. Россия исторически была крупнейшим экспортером стали, проката и металлических изделий в страны дальнего и ближнего зарубежья. Введение санкций с 2022 года и их постепенное усиление на протяжении 2023–2025 годов практически закрыли доступ российской металлургии на западные рынки, и отказ от проекта — подтверждение тому, что отрасль, и правда, в сложной ситуации»,— считает господин Жарский. Он отметил, что новое предприятие требовало масштабных инвестиций в современное оборудование, что не могло бы быть рентабельным в таких сложных для отрасли условиях. «Появление новых производств напрямую зависит от условий на рынке: пока нет генерации сверхприбылей и стабилизации сбыта, ждать новых проектов не следует, особенно на фоне имеющегося избытка производственных мощностей. Гораздо логичнее модернизировать старые, чем строить новые»,— уверен Дмитрий Жарский. По его мнению, в ближайшие годы ожидать существенного улучшения на рынке сложно из-за усугубления влияния санкций и конкуренции с другими неподсанкционными производителями. «Даже если произойдет некоторая нормализация отношений с Западом, восстановление доступа на европейские и американские рынки потребует многих лет, в течение которых металл будет скапливаться на складах»,— полагает эксперт.

