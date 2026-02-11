Новый цех «Уралхимпласта» по производству смол открыли в Нижнем Тагиле

Новый цех полного цикла по выпуску связующих для литейной промышленности и индустриальных новолачных смол открыли на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в департаменте информационной политики региона. Инвестиции в проект составили 4 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В церемонии открытия приняли участие губернатор Денис Паслер, председатель совета директоров ПАО «УХП» Масим Гердт и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам главы региона, предприятие «Уралхимпласт» ежегодно будет производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол, которые заменят импортную продукцию для ключевых отраслей — автомобилестроения, станкостроения, строительства и других. «В целом мощность завода увеличится на 25%, что позволит расширить рынок сбыта»,— написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Особое внимание уделено экологической безопасности Нижнего Тагила: новое производство оснащено современными системами очистки.

ПАО «Уралхимпласт» занимается производством синтетических смол для различных отраслей промышленности. Генеральным директором с января 2025 года является Елена Евгеньевна Тынянских.

Полина Бабинцева