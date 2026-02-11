Посторонним прилет воспрещен

Минэкономразвития рекомендовал туристам не ездить на Кубу, а туроператорам приостановить продажу туров на остров. Авиакомпании «Россия» и Nordwind c 12 февраля будут выполнять полеты только с Кубы в Москву. Этими рейсами перевозчики будут вывозить россиян с острова, сообщили в пресс-службе Росавиации. Остальным пассажирам предложат возврат денежных средств за билеты, уточнили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам гендиректора туроператора Pegas Touristik, россияне с путевками смогут подобрать альтернативу или вернуть деньги. В таком случае туристы имеют право требовать полную компенсацию тура, говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Вывоз организованных туристов будет осуществляться согласно утвержденному графику. Отдыхающих немного, от силы на 10-12 рейсов. Всех в течение максимум двух недель вывезут бесплатно.

На Кубе никого не останется, за исключением тех, кто не покупал обратные билеты. Безусловно, есть такие люди, в билетах one way ничего противозаконного нет. Людям, которые покупали все самостоятельно, а не через турагентства, придется приобретать билеты по коммерческим ценам. Я считаю, что решение Росавиации не является форс-мажором. Сигналы об этом были и в прошлом году, поэтому сейчас все туроператоры и авиакомпании обязаны людям вернуть деньги.

Мы говорим о тех, кто уже купил путевки, но еще находятся в России и только планировали улететь на Кубу. Всем этим людям деньги должны быть возвращены в размере 100%».

В Российском союзе туриндустрии пообещали предложить купившим туры на Кубу альтернативные направления отдыха. Впрочем, пока включать «режим паники» смысла нет, рассказала “Ъ FM” туристка Дарья Щедрина. Завтра она должна была лететь из Москвы в Варадеро: «У нас с мужем на завтра, 12 февраля, запланирован вылет в Варадеро из Москвы в 9:40 из Шереметьево. Информации, кроме внезапно посыпавшихся новостей, нет. Я себя к паникерам не причисляю, поэтому пока спокойно обдумываю, как я буду собирать чемоданы. Но если мы приедем в аэропорт, и нас развернут, будем думать, что делать дальше. Сейчас никаких экстренных телодвижений предпринимать не планируем.

Официальной отмены от туроператора нам пока не приходило. Вчера туроператор говорил, что все в порядке. Мы настроены лететь, а если не получится, будем уже по факту решать ситуацию. Я, например, с мамой много лет назад летала в Египет, когда там была внутренняя война, тогда многие не полетели, отель был полупустой, мы прекрасно отдохнули. Мы из этих чокнутых. Пока стараемся держать руку на пульсе, но не паниковать».

На фоне проблем с авиаперевозками на Кубе закрываются гостиницы. Как минимум 15 отелей уже перестали принимать туристов, еще девять больше не бронируют номера. Сейчас россиян из закрывшихся отелей переселяют, говорит вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров Артур Мурадян: «Туристы, которые туда летели, были заранее оповещены. Тех, кто уже отдыхал, по заверениям оператора, переселили в гостиницы более высокого уровня, чем те, которые закрылись.

Дефицит топлива на Кубе уже не первый месяц. Кубинские гостиницы оборудованы автономными источниками электрогенерации, и туристы, прилетевшие вчера, с дефицитом топлива не сталкиваются.

Свет и вода есть, отдыху ничего не мешает. Скорее всего, будет затруднено экскурсионное обслуживание, потому что автобусы и прочее — это негарантированная история».

По данным Ассоциации туроператоров, сейчас на Кубе находится около 4 тыс. российских туристов.

Леонид Пастернак, Егор Парфенов