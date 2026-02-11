Петербургские таможенники пресекли попытки вывезти в Эстонию сушеные мухоморы

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни пресекли пять попыток доставить сушеные шляпки мухоморов в Эстонию. По этим фактам возбудили десять дел об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Россияне, проживающие в Нарве, выбирали для прохождения таможенного контроля зеленый коридор, а значит, заявили об отсутствии при себе товаров, подлежащих декларированию. В их багаже нашли пакеты с двумя килограммами шляпок сушеных грибов в каждом.

Их изъяли и направили на экспертизу. Вывоз такой продукции разрешен лишь при наличии разрешительного документа. Таможней возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров и пять дел об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу.

Татьяна Титаева