BMW массово отзывает автомобили по всему миру из-за угрозы возгорания

Немецкий автоконцерн BMW отзывает сотни тысяч автомобилей нескольких модельных серий по всему миру из-за проблем со стартером, сообщает Handelsblatt.

Профильный автомобильный журнал kfz-Betrieb утверждает, что всего BMW отзывает 575 тыс. автомобилей. Однако автопроизводитель не подтвердил Handelsblatt эту цифру, уточнив, что речь идет о нескольких сотнях тысяч.

Проверка показала, что магнитный выключатель может значительно изнашиваться после многочисленных запусков двигателя, что грозит коротким замыканием и локальным перегревом. «В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время его работы. В этом случае дым может быть виден или ощущаться по запаху во время движения или при выходе из автомобиля»,— заявили в BMW.

Проблема касается BMW 2 серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей X4, X5, X6 и Z4. Осенью 2024 года мюнхенский производитель уже отзывал около 1,15 млн автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой.