Во Франции начали поиски жертв обвиняемого в изнасиловании 89 детей учителя

Прокуратура и полиция французского города Гренобль начали поиск жертв 79-летнего бывшего учителя Жака Левегля, которого обвиняют в изнасиловании 89 детей. Об этом пишет The Guardian. Французская полиция опубликовала объявление с фотографией Левегля в разном возрасте и с перечнем стран, в которых он жил.

Расследование против Жака Левегля началось в феврале 2024 года, сам он находится под стражей с апреля 2025-го. Бывшего учителя обвиняют в изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении по меньшей мере 89 детей в период с 1967-го по 2022 год. Левегль также заявил полиции, что он убил своих мать и тетю.

В полиции Гренобля сообщили, что дело Жака Левегля — «хрестоматийный пример» серийного сексуального преступника. Он более 50 лет работал в школах разных стран. Среди них — Франция, Индия, Бразилия, Колумбия, Марокко, Филиппины, Нигер, Алжир, Германия и Швейцария. По данным полиции, Левегль везде устраивался на должность учителя, репетитора или воспитателя в детском доме. Жертвам в момент знакомства с ним было от 13 до 17 лет. Их удалось идентифицировать благодаря тому, что Левегль вел обширные записи. Теперь полиция хочет найти других его возможных жертв.

Яна Рождественская