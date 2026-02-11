«У госслужащего, во-первых, должна быть совесть»

Герман Греф призвал к реформе системы зарплат государственных служащих. По словам главы «Сбера», нельзя, чтобы чиновник вел «нищенский образ жизни», поскольку от него слишком многое зависит. При этом, по его мнению, каждый управленец должен испытывать страх перед уголовной ответственностью. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, считает, что проблему нужно решать в комплексе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Герман Греф, выступая на первом Международном конгрессе госуправления в РАНХиГС, замолвил слово за бедных чиновников. Бывший министр экономического развития и торговли РФ высказался в том смысле, что госслужащий — тоже человек. Да, у чиновников много льгот, но им не льготы, им деньги нужны: «Ладно, богатые люди приходят на госслужбу, у них есть какой-то запас, а очень много людей [на госслужбе], у которых нет этих запасов. Понимаете, никто не любит власть, я не люблю власть. Но мы же понимаем, что эти "нелюбимые чиновники", от них зависит все будущее. Давайте наберем туда коррумпированных дураков и будем ждать чуда, что они вдруг нас приведут в светлое будущее».

Тем не менее за коррупцию должна быть уголовная ответственность и она должна страшить, дабы избежать нехороших соблазнов, добавил глава «Сбера». Бедная власть, никто ее не любит, но, видимо, с этим нужно смириться, поскольку без чиновника, со слов Грефа, нет будущего.

Естественно, тема эта не нова. На самом деле, здесь все просто: государство в любом случае не может платить больше, чем потенциальный взяткодатель. Поэтому у госслужащего должна быть, во-первых, совесть. Во-вторых, необходим строгий и именно общественный контроль. Это когда чиновник работает не для начальства, а в первую очередь для избирателя и перед ним несет ответственность. Потому как государство — это люди, просители.

Работа чиновника должна быть в высшей степени прозрачна как для прессы, так и для простых граждан, чтобы нечистых на руку представителей власти прогнать, а эффективных наградить. Можно еще госслужащего заменить искусственным интеллектом. Однако наши управленцы столь талантливы, что найдут решение, как и с машиной договориться. Впрочем, и это не главное.

Проблема состоит в том, что почему-то «коррумпированных дураков» больше, чем умных, талантливых и главное — честных.

К слову, дурак дураком и остается на любом месте, неважно, в какой структуре, хоть в государственной, хоть в частной, даже если и взяток не берет. И вот на этот вопрос, почему так происходит, очень сложно найти ответ. Видимо, это то, что лежит вне нормального человеческого понимания.

Дмитрий Дризе