Нарезка для резидентов

На месте хлебозавода №6 в Екатеринбурге компания «Фудфейс.ру» создала креативно-производственный кластер. Инвестиции в проект уже составили 200 млн руб. По словам представителей компании, будет вложено еще около 1 млрд руб. В планах — создать концертную площадку на несколько тысяч человек, спелеодром в хранилищах для муки и первый в городе бассейн для дайвинга.



Презентация креативно-производственного кластера «Хлебозавод №6»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге прошла презентация креативного кластера «Хлебозавод №6», созданного на месте бывшего производства.

Хлебозавод №6 в Чкаловском районе Екатеринбурга начал работать в 1978 году и входил в комбинат «Всеслав». На нем выпускали кондитерские изделия и 70 видов хлеба. В 1994 году на территории предприятия открылся пивзавод и бар «Хлебушко». В 2008 году производство хлеба прекратилось из-за проблем компании, в 2010 году закрылся бар. Хлебозавод находился в собственности администрации Екатеринбурга. В 2022 году мэрия объявила торги на право аренды, которые выиграла компания «Фудфейс.ру» (занимается изготовлением картонной и пластиковой упаковки). В будущем она планирует воспользоваться правом арендатора на приоритетный выкуп и приобрести площадку.

Территория площадки — 1,5 га. Сейчас задействованы 10 тыс. кв. м площадей, остальные нуждаются в дополнительной подготовке.

В кластере уже несколько десятков резидентов, включая «Фудфейс.ру», которые занимают большинство имеющихся площадей. Предприятие «Фуд Сити» продает хлебобулочные изделия; Green Ferma занимается выращиванием микрозелени для магазинов; молодежное бюро, созданное Уральским центром нового образования, — работает как культурно-просветительский центр и занимается исследовательскими проектами.

Презентация креативно-производственного кластера «Хлебозавод №6»

Среди других резидентов: лофт для проведения мероприятий «Батон Бетон»; студия художественных решений «На горе»; ниндзя-центр «Чисто с кайфом», который занимается тренировками в стиле «Супер Ниндзя»; глиняная мастерская Elk Keramika, выпускающая посуду для ресторанов.

В кластере находится экспозиция, посвященная истории хлеба и Хлебозавода №6, а также идентичности Чкаловского района. Объекты выставки можно щупать, а на стене висит телефон: если набрать на нем номер, можно услышать истории бывших работников хлебозавода.

В планах на ближайшие годы — построить на территории завода большой зал площадью 7 тыс. кв. м.

Как пояснил Андрей Лодкин, в Екатеринбурге есть запрос на концертные площадки вместительностью 2-3 тыс. человек. Рассматривают вариант, при котором производство «Фудфейс.ру» переедет в новое пространство, а в бывших цехах будет ивент-площадка.

Есть идея сделать кровли завода эксплуатируемыми, в частности, разместить на них зеленые зоны и около 400 кв. м теплиц. Уличные пространства на площади 1,5 тыс. кв. м планируют реконструировать.

В пока незадействованном пространстве с 17-метровыми потолками, где раньше находились цистерны с мукой, планируется создать спелеодром, который подходит для тренировки альпинистов.

Один из резидентов кластера — дайвинг-центр «Галиотис», который сейчас занимается теоретической подготовкой, — планирует построить на территории «Хлебозавода №6» собственный бассейн для дайвинга, который станет первым в Екатеринбурге.

По словам господина Лодкина, в кластер уже было вложено около 200 млн руб., но планируется еще около 1 млрд руб. вложений.

Ежедневно кластер посещают 300-500 человек. Для групп, в том числе школьных, проводят экскурсии по производствам.

На «Хлебозаводе №6» уже начали проходить мероприятия: он был одной из площадок фестиваля Ural Music Night, в августе здесь прошел фестиваль «ХлебореЗка», который планируют сделать ежегодным. 28 февраля молодежное бюро планирует провести «ТехноНочь», где в том числе представят проекты с фестиваля «Не темно». В марте кластер готовится к открытию пространства «Закваска», а в июле примет участие в «Ночи заводов».

