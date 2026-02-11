В Прикамье появится реестр ответственных субъектов предпринимательства

На рассмотрение законодательного собрания Пермского края внесен законопроект о введении статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности в регионе. Как сообщает телеграм-канал заксобрания, с инициативой его принятия выступил губернатор Дмитрий Махонин. Согласно проекту документа, таким субъектом будет считаться организация или ИП, которые ведут бизнес на территории Пермского края и соответствуют критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности. Они будут включены в соответствующий реестр.

По информации регионального министерства экономического развития, для ответственных субъектов органы госвласти края планируют совершенствовать нормативную правовую базу, а также более активно информировать о существующих мерах поддержки и порядке их предоставления. Законопроект разработан в целях реализации указа президента РФ и стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Сейчас развитие корпоративной социальной ответственности поддерживается на региональном уровне через внедрение национальных стандартов, таких как ЭКГ-рейтинг (Экология, Кадры, Государство). Рейтинг представляет собой инструмент комплексной оценки благонадёжности социальной и экологической ответственности бизнеса. На сегодняшний день в ЭКГ-рейтинге ответственного бизнеса числятся более 110 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Пермского края. Планируется, что проект закона в первом чтении будет рассмотрен на заседании краевого парламента в марте.