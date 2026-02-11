Двое мужчин задержаны в Петербурге за получение 4 млн рублей за счет возвратов в ПВЗ

В Санкт-Петербурге задержали двух уроженцев Дагестана по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей. В двух пунктах выдачи заказов осуществили незаконные возвраты товаров, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Жалоба на мошеннические действия поступила правоохранителям в декабре 2025 года. Схему нелегального обогащения с помощью учетной записи менеджера реализовали в пунктах выдачи заказов Wildberries в доме 17 по 17-ой линии ВО и в доме 27 по улице Шевченко.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении преступления 10 февраля задержали двух уроженцев Дагестана в возрасте 35 и 28 лет. Они работали операторами на ПВЗ.

Татьяна Титаева