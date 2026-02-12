В Черноземье 13 февраля ожидается потепление, до +3°C

В пятницу, 13 февраля, жителей Черноземья преимущественно ожидает холодная и пасмурная погода с осадками в виде снега с дождем. Температура будет варьироваться от +1°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +1°C до +2°C. Ветер до 9 м/с. Без осадков.

В Воронеже температура будет варьироваться от +1°C до +2°C, а порывы ветра не превысят 10 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит +2°C, днем поднимется до +3°C, вечером вернется к показателю +2°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер до 10 м/с. Осадки возможны только ночью.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +2°C, вечером понизится до +1°C, а ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле утром и днем температура воздуха составит +2°C, а вечером и ночью будет +1°C. Ветер — до 10 м/с. Осадки не ожидаются.

В Тамбове утром и днем температура воздуха составит +2°C, а вечером и ночью понизится до +1°C. Ветер с порывами до 8 м/с. Осадки прогнозируются ночью.

Алина Морозова