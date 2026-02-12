У КНДР планов громадье

В конце февраля в КНДР пройдет первый за последнюю пятилетку съезд правящей Трудовой партии Кореи (ТПК). На нем будет представлен пятилетний план развития страны, определяющий приоритеты ее внутренней и внешней политики. Новая северокорейская пятилетка примерно совпадает по времени со вторым президентским сроком Дональда Трампа, и эксперты не исключают, что на съезде могут прозвучать некие условия для возобновления переговоров Пхеньяна с Вашингтоном. Кроме того, не исключено, что по итогам этого важнейшего политического события лидер КНДР Ким Чен Ын возродит должность президента, упраздненную в конце 1990-х, прояснит вопрос о своем наследнике (точнее, наследнице в лице дочери Ким Чжу Э), а также обозначит новые планы по укреплению политики ядерного сдерживания.

Фото: KCNA / Reuters Лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на мероприятии, посвященном встрече Нового года (Пхеньян, декабрь 2025 года)

Фото: KCNA / Reuters

О решении провести IX съезд правящей Трудовой партии Кореи «в конце февраля» было объявлено официально в минувшие выходные по итогам заседания ЦК Политбюро. Точную дату сообщать не стали, однако, по утверждению южнокорейских СМИ, подготовка к важнейшему для политической жизни Северной Кореи событию уже вступила в заключительную стадию.

Предстоящий съезд станет третьим по счету под руководством Ким Чен Ына, который пришел к власти в конце 2011 года и после 30-летнего перерыва восстановил традицию устраивать раз в пять лет партийные форумы.

Одним из главных пунктов повестки грядущего съезда, на который в Пхеньян съедутся тысячи делегатов со всей страны, станет подведение итогов прошедшей пятилетки. Она выдалась для КНДР непростой, но, судя по всему, главным в подведении итогов станет акцент на успешное преодоление северокорейским руководством трех основных трудностей за последние пять лет — пандемии COVID-19, международных санкций и стихийных бедствий.

Куда интереснее то, что будет представлять собой новый пятилетний план, определяющий приоритеты внутренней и внешней политики на период до 2031 года.

Что касается внутриполитических моментов, то главная интрига — восстановит ли нынешний северокорейский лидер должность президента.

Этот пост в новейшей истории страны занимал лишь дед нынешнего лидера Ким Ир Сен — с 1972 года до своей смерти в 1994 году, вскоре после чего КНДР внесла поправки в конституцию, упразднив должность президента. Но с 2024 года северокорейские государственные СМИ стали все чаще называть Ким Чен Ына «главой государства», что подпитывало предположения о возможном возрождении президентства.

К слову, обретение новых должностей на съезде стало для Кима своего рода традицией. На должность генерального секретаря ТПК, которая раньше была зарезервирована за его отцом и предшественником Ким Чен Иром, нынешний Ким был назначен на предыдущем партийном съезде в 2021 году.

Наблюдатели не исключают, что в ходе предстоящего форума всплывет и вопрос о преемственности.

С тех пор как с 2022 года дочь Ким Чен Ына Чжу Э стала появляться с отцом на публичных мероприятиях, включая запуски ракет, народная молва определила ее в будущие лидеры страны.

«Ожидается, что предстоящий съезд будет связан с усилиями по укреплению вопроса о преемственности власти, поскольку Северная Корея все чаще демонстрирует Ким Чжу Э, нормализуя перспективу четвертой наследственной передачи власти»,— отмечалось в последнем докладе государственного Корейского института национального объединения в Сеуле.

Наконец, почти наверняка на съезде Пхеньян огласит новые планы по разработке вооружений, и особенно ядерного оружия.

Тем более что в январе сам Ким Чен Ын пообещал уточнить на съезде «планы следующего этапа дальнейшего укрепления ядерного сдерживания».

На съезде 2021 года Пхеньян обязался разработать передовые виды вооружений, включая атомные подводные лодки и гиперзвуковые ракеты. «Теперь цель состоит в том, чтобы максимально увеличить ядерный оперативный потенциал»,— предположила в беседе с агентством AFP ведущий научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ли Хо Рён.

Крайне интересным для внешних наблюдателей окажется и военный парад в честь предстоящего съезда — за ним будут пристально следить в поисках признаков появления новых систем вооружения.

В центре внимания съезда ТПК будет и внешняя политика режима, и особенно вероятная реакция Пхеньяна на предложения Вашингтона и Сеула о переговорах.

Ранее Ким Чен Ын давал понять, что готов вновь лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чей второй президентский срок продлится до 2029 года. Но лишь при условии, что Штаты откажутся от «своей одержимости денуклеаризацией и будут стремиться к мирному сосуществованию, основанному на реальности».

«Если в ходе съезда будет какое-либо послание Вашингтону, то, скорее всего, оно будет лишь подтверждением существующей позиции, а не кардинальным изменением тона, поскольку Пхеньян будет внимательно следить за запланированным визитом президента США Дональда Трампа в Китай в апреле»,— заявил в интервью The Korea Times экс-президент Университета северокорейских исследований Ян Му Джин.

Но если для переговоров с Вашингтоном дверь может остаться открытой, то в случае с диалогом Пхеньяна и Сеула таких ожиданий фактически нет. Несмотря на ряд примирительных жестов со стороны Южной Кореи в последние несколько месяцев, КНДР не сменила гнев на милость. Еще в конце 2023 года Ким Чен Ын определил межкорейские связи как отношения между двумя воюющими государствами. И как опасаются в Сеуле, на IX съезде ТПК доктрина о «двух враждебных государствах» может быть оформлена документально, что откроет путь к соответствующим конституционным поправкам.

Единственное, что может удержать Пхеньян от официального закрепления в конституции статуса «враждебный» в отношении Республики Корея,— понимание, что это станет серьезным препятствием не только для межкорейского диалога, но и для будущего диалога между США и КНДР.

Наталия Портякова