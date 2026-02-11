Представителям грузинской оппозиции грозит до 15 лет заключения

Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинения против восьми представителей оппозиционных партий страны. Им грозит до 15 лет тюремного заключения. Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на источники в тбилисском городском суде.

Суда ожидают сооснователи коалиции «За перемены» Ника Гварамия, Ника Мелия и Элене Хоштария, основатель либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, сооснователи партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Стратегия строитель» Георгий Вашадзе, а также почетный председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Всем им предъявлены обвинения по статье 319 УК Грузии («Саботаж и помощь другому государству в осуществлении враждебной деятельности»). Представитель Главной прокуратуры пояснил, что под «государствами, осуществляющими враждебную деятельность» в отношении Грузии, имеются в виду западные государства, куда часто ездили обвиняемые либо обращались к их официальным представителям (например, к послу ФРГ) с призывом ввести экономические и финансовые санкции против грузинского государства и лидера правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Те же лица, по утверждению следственного органа, в декабре 2024 года во время массовых акций протеста в Тбилиси «призывали к свержению власти», действуя «в интересах иностранных сил либо сил, финансирующихся извне».

Ни один из обвиняемых не признает вины. Судья Тбилисского городского суда Валериан Бугианишвили счел доводы прокуратуры обоснованными и принял дело для рассмотрения по существу.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде залога от 50 тыс. лари ($18 587) до 1 млн лари ($371 тыс.).

Георгий Двали, Тбилиси