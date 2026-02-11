По темпам роста промпроизводства Ульяновская область вошла в тройку лидеров ПФО

Темпы роста промпроизводства Ульяновской области опережают среднероссийские, регион на третьем месте в округе, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, индекс промпроизводства в Ульяновской области составил 104,4%. В качестве примеров он привел возобновление в 2025 году производства шинного завода «Кордиант Ульяновск» (бывший Bridgestone), запуск третьей производственной линии завода «Арнест Упаковочные Решения», начало выпуска пикапов Sollers ST6, ST8 и ST9 на промплощадке УАЗ, выход на проектную мощность завода «Росатом ветролопасти», ввод всех очередей инвестпроекта завода «Архбум».

Алексей Русских также отметил, что правительство региона оказывает предприятиям промышленности системную поддержку в развитии кооперации, адресном сопровождении инвестпроектов, в 2025 году ФРП поддержал 10 крупных проектов, в том числе в авиационной, автомобильной, металлургической и инструментальной промышленности.

Андрей Васильев, Ульяновск