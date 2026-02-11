Добыча нефти странами ОПЕК+ в январе снизилась на 439 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти странами ОПЕК+ в январе 2026 года снизилась на 439 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем 2025 года, до 42,45 млн б/с. Это следует из отчета ОПЕК. Показатели обусловлены сокращением добычи нефти в России, Казахстане, Венесуэле и Иране.

Согласно отчету ОПЕК, мировой спрос на нефть стран ОПЕК+ во втором квартале 2026 года составит в среднем 42,20 млн б/с, что ниже показателя в первом квартале (42,60 млн б/с). В своем отчете ОПЕК спрогнозировала, что мировой спрос на нефть увеличится на 1,34 млн б/с к 2027 году (до 107,86 млн б/с) и на 1,38 млн — в этом году. По данным организации, в 2025 году спрос на топливо составил 105,13 млн б/с.

Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в декабре 2025 года составил в среднем 6,4 млн б/с, что на 2% больше, чем в ноябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Страны-члены ОПЕК контролируют примерно две трети мировых запасов нефти, осуществляют около 35% мировой добычи и 50% мирового экспорта нефти. Деятельность ОПЕК направлена на обеспечение интересов производителей энергоресурсов и поддержание стабильности мировых энергетических рынков.