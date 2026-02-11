В Новочеркасске запустили карту площадок для крупногабаритных отходов

В Новочеркасске создали электронный реестр площадок для крупногабаритных отходов и запустили интерактивную карту на официальном сайте администрации. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, городские власти создали реестр, интегрированный в региональную платформу «Геоинформационная система Ростовской области». На официальном сайте администрации запущен интерактивный виджет, позволяющий жителям находить на карте специализированные площадки и уточнять их адреса.

Департамент ЖКХ проводит инвентаризацию существующих контейнерных площадок для оптимизации их расположения, количества и состояния. Глава города подчеркнул, что создание реестра и запуск карты — только начало работы. В дальнейшем планируется увеличить количество специализированных площадок для КГО.

Константин Соловьев