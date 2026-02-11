Дополнительный корпус школы в Ярославле хотят построить по федеральной программе

В Ярославле строительство дополнительного корпуса на 380 мест школы №1 планируют вести на федеральные средства. Об этом стало известно на заседании комиссии в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Проектная документация уже разработана, она получила положительное заключение государственной экспертизы еще в мае 2024 года. Однако в связи с отсутствием финансирования прорабатывается вопрос с министерством образования о включении этого объекта в федеральные программы Минпросвещения России. После определения источника финансирования потребуется актуализировать документацию, так как она была разработана в ценах на второй квартал 2023 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проектирование пристройки велось на средства застройщика территории бывшего троллейбусного депо на улице Городской вал. В 2024 году губернатор Ярославской области Михаил Евраев показывал проект пристройки на встрече с вице-премьером правительства России по вопросам образования, здравоохранения и соцполитики Татьяной Голиковой и просил поддержки.

Как сообщал зампред областного правительства Денис Хохряков, в новом корпусе расположатся учебные классы, спортзал, столовая, библиотека. Здание рассчитано на 380 учеников с 5 по 11 классы. Сметная стоимость проекта составила более 500 млн руб. Объект обещают городу как минимум с 2019 года.

Алла Чижова