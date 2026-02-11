Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли перешел в «Краснодар»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщил о трансфере нападающего Хуана Боселли в «Краснодар». Футболист выступал за нижегородскую команду с сентября 2023 года. «За это время форвард стал знаковым игроком для команды. В общей сложности Боселли провел за “Пари НН” 75 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал четыре результативные передачи», — напомнили в «Пари НН».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В нижегородском клубе назвали нападающего третьим бомбардиром за всю историю команды, который запомнился яркой игрой и перфомансами на поле.

«Пари НН» поблагодарил Хуана Боселли за профессионализм, вклад в общее дело и самоотдачу.

Нижегородский клуб занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги, в которой лидирует «Краснодар».

Владимир Зубарев