Путин пропустит «Совет мира» Трампа по Газе

Президент России Владимир Путин не поедет на заседание «Совета мира», которое президента США Дональд Трамп организует 19 февраля для урегулирования ситуации в секторе Газа. В графике господина Путина этого мероприятия нет, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Дмитрий Песков

Приглашение от американской стороны вместе с тем получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт подтвердила, что визит в США планировался, но дата заседания совпала с другими событиями в графике белорусского президента.

Идея создать «Совет мира» принадлежит Дональду Трампу. Устав новой структуры подписали 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 государств. Среди них США, Армения, Азербайджан, Казахстан, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Венгрия и самопровозглашенное Косово. Господин Трамп назвал организацию своим «великим наследием» и пообещал добиваться глобального мира.