Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин пропустит «Совет мира» Трампа по Газе

Президент России Владимир Путин не поедет на заседание «Совета мира», которое президента США Дональд Трамп организует 19 февраля для урегулирования ситуации в секторе Газа. В графике господина Путина этого мероприятия нет, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Песков

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Приглашение от американской стороны вместе с тем получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт подтвердила, что визит в США планировался, но дата заседания совпала с другими событиями в графике белорусского президента.

Идея создать «Совет мира» принадлежит Дональду Трампу. Устав новой структуры подписали 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 государств. Среди них США, Армения, Азербайджан, Казахстан, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Венгрия и самопровозглашенное Косово. Господин Трамп назвал организацию своим «великим наследием» и пообещал добиваться глобального мира.

Новости компаний Все