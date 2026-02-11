В Ижевске осудили группу мошенников после обмана при продаже автомобилей

Пятерым ранее не судимым жителям Ижевска Первомайский райсуд вынес приговор за участие в мошеннической схеме при продаже автомобилей и за дальнейшие финансовые манипуляции для придания «правомерного вида» деньгам (ст. 159, ст. 174.1). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимые с декабря 2018 по март 2023 года под видом деятельности ряда автосалонов продавали автомобили по завышенной стоимости. Они это называли возможностью приобретать машины по «выгодной цене», оказывая на клиентов психологическое давление в случае отказа от сделки.

Ущерб превысил 7 млн руб. Подсудимые возместили его в полном объеме. В зависимости от роли и степени участия в преступлении суд назначил фигурантам дела наказания — от условного лишения свободы сроком на 2,5 года с испытательным сроком два года до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Владислав Галичанин