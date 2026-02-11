В Ульяновской области в этом году заменят 3,5% лифтов от требуемого до 2030 года

В Ульяновской области стартовала замена лифтов по региональной программе капремонта в многоквартирных домах, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона, отмечая, что «ход реализации программы находится на особом контроле губернатора Алексея Русских».

Всего, отмечает пресс-служба, ссылаясь на данные регионального Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса, в 2026 году предстоит заменить 109 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 23 многоквартирных домах, в том числе 98 лифтов в 19 домах Ульяновска и 11 лифтов в четырех МКД в Димитровграде. Договор заключен в декабре 2025 года, в качестве исполнителя работ по итогам электронного аукциона определено АО «Щербинский лифтостроительный завод».

В сентябре прошлого года на Всероссийском форуме развития ЖКХ министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин призвал ускорить замену лифтов в МКД, заметив, что 2030 год — «это предел, когда можно завершить программу по замене лифтов, которые отслужили 25 лет». «Следующего этапа продления не позволят наши международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества»,— сказал министр.

Между тем, как ранее сообщал «Ъ», по данным комитета ЖКХ регионального заксобрания, в Ульяновской области к 2030 году выработают свой ресурс 3098 лифтов. На сегодня выработали свой ресурс 2752 лифта, из них 260 — в МКД, которые собирают взносы на капремонт в «единый котел» регионального оператора (фонда МЖКК), остальные — в домах, которые собирают средства на капремонт на спецсчете. Как пояснил «Ъ» и. о. директора фонда МЖКК Виталий Магницкий, замена лифтов будет производиться именно в домах, которые находятся под управлением фонда и на его средства. Субсидирование замены лифтового хозяйства для МКД, собирающих средства на капремонт на спецсчете, в бюджете 2026 года не заложено.

Сергей Титов, Ульяновск