В уральском НИИМаш открыли новый производственный корпус за 1,5 млрд рублей

В Нижней Салде (Свердловская область) состоялось открытие нового производственного корпуса АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» (АО «НИИМаш», входит в состав государственной корпорации «Роскосмос»), сообщили в департаменте информационной политики региона. Инвестиции в проект превысили 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот с видео «Новости 24 / 7 | Верхняя и Нижняя Салда» Фото: Скриншот с видео «Новости 24 / 7 | Верхняя и Нижняя Салда»

В новом корпусе будет изготавливаться широкая линейка топливных баков, а также малых двигательных установок для спутниковых систем и средств их выведения. Для оснащения производственной площадки приобрели и установили более 200 единиц технологического и инженерного оборудования.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Денис Паслер и директор АО «НИИМаш» Елена Матвеева.«Высокопрофессиональный коллектив на основе научных разработок исправно и надежно обеспечивает важнейшую отрасль России качественным оборудованием. Очередной этап технического перевооружения подтверждает: у НИИМаш есть будущее, есть планы, которые, безусловно, будут реализованы, в том числе на благо города»,– написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Глава региона также добавил, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены средства на реализацию социально значимых проектов в Нижней Салде. Среди них — строительство трубопровода тепловой сети на улице Строителей, замена покрытия спортивного поля и продолжение благоустройства территории спорткомплекса «Вымпел». Кроме того планируется завершить капремонт моста через реку Салда.

АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» (НИИМаш) было создано в 1958 году. Расположено в Нижней Салде (Свердловская область). Входит в интегрированную структуру НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос». По данным с сайта НИИМаш, предприятие специализируется на исследовании, разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей малой тяги для космических аппаратов разного назначения, в том числе пилотируемых. Всего предприятие разработало более 30 наименований двигателей, прошедших эксплуатацию в составе космических аппаратов «Салют», «Алмаз», «Прогресс-М» и других.

Полина Бабинцева